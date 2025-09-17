Hourglass (WAIT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00403271 $ 0.00403271 $ 0.00403271 24J Rendah $ 0.00411146 $ 0.00411146 $ 0.00411146 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00403271$ 0.00403271 $ 0.00403271 24J Tinggi $ 0.00411146$ 0.00411146 $ 0.00411146 Sepanjang Masa $ 0.464756$ 0.464756 $ 0.464756 Harga Terendah $ 0.00176993$ 0.00176993 $ 0.00176993 Perubahan Harga (1J) -0.44% Perubahan Harga (1D) -1.31% Perubahan Harga (7D) +2.87% Perubahan Harga (7D) +2.87%

Hourglass (WAIT) harga masa nyata ialah $0.00404085. Sepanjang 24 jam yang lalu, WAIT didagangkan antara $ 0.00403271 rendah dan $ 0.00411146 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WAIT sepanjang masa ialah $ 0.464756, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00176993.

Dari segi prestasi jangka pendek, WAIT telah berubah sebanyak -0.44% sejak sejam yang lalu, -1.31% dalam 24 jam dan +2.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hourglass (WAIT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 395.00K$ 395.00K $ 395.00K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 395.00K$ 395.00K $ 395.00K Bekalan Peredaran 97.75M 97.75M 97.75M Jumlah Bekalan 97,751,977.44609132 97,751,977.44609132 97,751,977.44609132

Had Pasaran semasa Hourglass ialah $ 395.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WAIT ialah 97.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 97751977.44609132. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 395.00K.