Hover Cat (HCAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00400582 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.20% Perubahan Harga (1D) +19.61% Perubahan Harga (7D) +58.38%

Hover Cat (HCAT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HCAT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HCAT sepanjang masa ialah $ 0.00400582, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HCAT telah berubah sebanyak +0.20% sejak sejam yang lalu, +19.61% dalam 24 jam dan +58.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hover Cat (HCAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 18.74K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 18.74K Bekalan Peredaran 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Hover Cat ialah $ 18.74K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HCAT ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.74K.