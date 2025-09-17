HOW TO FLY (PUFF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00249937 $ 0.00249937 $ 0.00249937 24J Rendah $ 0.00267763 $ 0.00267763 $ 0.00267763 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00249937$ 0.00249937 $ 0.00249937 24J Tinggi $ 0.00267763$ 0.00267763 $ 0.00267763 Sepanjang Masa $ 0.00985374$ 0.00985374 $ 0.00985374 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.47% Perubahan Harga (1D) -5.37% Perubahan Harga (7D) -2.55% Perubahan Harga (7D) -2.55%

HOW TO FLY (PUFF) harga masa nyata ialah $0.00251237. Sepanjang 24 jam yang lalu, PUFF didagangkan antara $ 0.00249937 rendah dan $ 0.00267763 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PUFF sepanjang masa ialah $ 0.00985374, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PUFF telah berubah sebanyak -0.47% sejak sejam yang lalu, -5.37% dalam 24 jam dan -2.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HOW TO FLY (PUFF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 4.84K$ 4.84K $ 4.84K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 299.74K$ 299.74K $ 299.74K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 119,307,067.69756693 119,307,067.69756693 119,307,067.69756693

Had Pasaran semasa HOW TO FLY ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 4.84K. Bekalan edaran PUFF ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 119307067.69756693. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 299.74K.