Apakah itu Howl City (HWL)

HowlCity is a metaverse game where users compete in racing motorbikes, make new friends and design their own world. Players will not only participate in a 3D Play-to-earn Motorcycle racing game, win the game, get rewards but also can join a Metaverse city, interact with other players and satisfy their creativity. The HowlCity game is currently playable on desktop browsers, website and next stage on mobile. HowlCity in phase 1 is basically a racing game. This will be a perfect choice for hobbyists who want to test thrills, rush on the track and compete with each other on every kilometer. When entering the world of HowlCity, the user will take on the status of a racer, try to compete with opponents, and receive valuable rewards, such as tokens, NFTs and points. With the development orientation to become a metaverse and multi-game game, HowlCity will also try to simulate the image of a real-life scene. In addition to racing, riders can also buy, sell, rent motorbikes, trade in-game real estate, interact with other racers and upgrade properties. HowlCity is only fueled by only one token used for the Ecosystem, Utility and even in the GamePlay, that is $HWL. Riders can earn $HWL through selling NFT or trading in the exchange in the nearest time. Token: $HWL Initial Market Cap: $281,250 Initial Total Supply: 11,250,000 HWL Total supply: 540,000,000 HWL

Howl City Ramalan Harga (USD)

HWL kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Howl City (HWL)

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Howl City (HWL) Berapakah nilai Howl City (HWL) hari ini? Harga langsung HWL dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa HWL ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa HWL ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Howl City? Had pasaran untuk HWL ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran HWL? Bekalan edaran HWL ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HWL? HWL mencapai harga ATH sebanyak 0.271879 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HWL? HWL melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan HWL? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HWLialah $ 2.81 USD . Adakah HWL akan naik lebih tinggi tahun ini? HWL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HWLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Howl City (HWL) Kemas Kini Industri Penting