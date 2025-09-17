Howl City Harga (HWL)
Howl City (HWL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HWL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HWL sepanjang masa ialah $ 0.271879, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, HWL telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.33% dalam 24 jam dan -0.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Howl City ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.81. Bekalan edaran HWL ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 540000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.98K.
Pada hari ini, perubahan harga Howl City kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Howl City kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Howl City kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Howl City kepada USD adalah $ 0.
|Hari ini
|$ 0
|+0.33%
|30 Hari
|$ 0
|+6.34%
|60 Hari
|$ 0
|+24.59%
|90 Hari
|$ 0
|--
HowlCity is a metaverse game where users compete in racing motorbikes, make new friends and design their own world. Players will not only participate in a 3D Play-to-earn Motorcycle racing game, win the game, get rewards but also can join a Metaverse city, interact with other players and satisfy their creativity. The HowlCity game is currently playable on desktop browsers, website and next stage on mobile. HowlCity in phase 1 is basically a racing game. This will be a perfect choice for hobbyists who want to test thrills, rush on the track and compete with each other on every kilometer. When entering the world of HowlCity, the user will take on the status of a racer, try to compete with opponents, and receive valuable rewards, such as tokens, NFTs and points. With the development orientation to become a metaverse and multi-game game, HowlCity will also try to simulate the image of a real-life scene. In addition to racing, riders can also buy, sell, rent motorbikes, trade in-game real estate, interact with other racers and upgrade properties. HowlCity is only fueled by only one token used for the Ecosystem, Utility and even in the GamePlay, that is $HWL. Riders can earn $HWL through selling NFT or trading in the exchange in the nearest time. Token: $HWL Initial Market Cap: $281,250 Initial Total Supply: 11,250,000 HWL Total supply: 540,000,000 HWL
