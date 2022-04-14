Tokenomik HowToPay (HTP)
HowToPay (HTP) Maklumat
The HowToPay (HTP) token is a cryptocurrency developed by Confidia Limited to enhance digital payment solutions within the HowToPay ecosystem. Launched in May 2020, Confidia has established itself as a trusted provider of payment services, and the introduction of the HTP token aims to facilitate more efficient domestic and cross-border transactions.
HTP tokens are designed to offer quick, secure, and low-cost payments across the HowToPay POS network. Users can utilize these tokens for in-store purchases via Point-of-Sale (POS) systems or for online transactions, ensuring seamless financial exchanges within the ecosystem. The token supports both domestic and international payments, making it a versatile tool for global commerce. HOW TO PAY
Beyond facilitating transactions, HTP tokens provide several utilities within the HowToPay platform:
Discounted Fees: Token holders benefit from reduced transaction costs when processing payments through HowToPay's services, making it more cost-effective for frequent users.
Network Growth Incentives: Users can earn rewards by promoting and increasing engagement with the platform, contributing to its expansion and stability.
The HTP token is built on the Binance Smart Chain, ensuring fast, secure, and low-cost transactions.
As of November 2024, the token is trading on global exchanges, including Dex-Trade, providing accessibility to a wide audience.
In summary, the HowToPay HTP token project aims to revolutionise digital payments by offering a comprehensive solution that integrates seamless transactions, cost savings, and user engagement incentives within a secure and efficient ecosystem.
HowToPay (HTP) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk HowToPay (HTP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik HowToPay (HTP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik HowToPay (HTP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token HTP yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token HTP yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik HTP, terokai HTP harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.