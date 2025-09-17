Lagi Mengenai HLT

Huanghuali Token Logo

Huanghuali Token Harga (HLT)

Tidak tersenarai

1 HLT ke USD Harga Langsung:

$0.493378$0.493378
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Huanghuali Token (HLT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:33:52 (UTC+8)

Huanghuali Token (HLT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

-38.84%

-38.84%

Huanghuali Token (HLT) harga masa nyata ialah $0.493378. Sepanjang 24 jam yang lalu, HLT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HLT sepanjang masa ialah $ 4.15, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.493219.

Dari segi prestasi jangka pendek, HLT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -38.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Huanghuali Token (HLT) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Huanghuali Token ialah $ 79.51K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HLT ialah 161.15K, dengan jumlah bekalan sebanyak 161153.83. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 79.51K.

Huanghuali Token (HLT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Huanghuali Token kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Huanghuali Token kepada USD adalah $ -0.1907927262.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Huanghuali Token kepada USD adalah $ -0.1951477245.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Huanghuali Token kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ -0.1907927262-38.67%
60 Hari$ -0.1951477245-39.55%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Huanghuali Token (HLT)

Holy Token represents Hainan huanghuali, one of the rarest tree species, historically a royal tribute. Due to overlogging, it's nearly extinct, with two ancient trees priced over $2.5 million in the world's largest huanghuali park. This project supports rural revitalization by transforming traditional agriculture into a digital economy, ensuring traceability and value through blockchain technology. The HLT token (Holy Token) links each HLT directly to 1 gram of Hainan Huanghuali wood, creating a direct connection between the physical asset and the digital token. This unique value-mapping mechanism gives HLT tokens a tangible rarity and asset backing, ensuring value stability and investment security.

HLT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Huanghuali Token (HLT)

Memahami tokenomik Huanghuali Token (HLT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HLT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Huanghuali Token (HLT)

Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:33:52 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.