Hubble (HBB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00752013 $ 0.00752013 $ 0.00752013 24J Rendah $ 0.00758654 $ 0.00758654 $ 0.00758654 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00752013$ 0.00752013 $ 0.00752013 24J Tinggi $ 0.00758654$ 0.00758654 $ 0.00758654 Sepanjang Masa $ 5.12$ 5.12 $ 5.12 Harga Terendah $ 0.0049157$ 0.0049157 $ 0.0049157 Perubahan Harga (1J) +0.70% Perubahan Harga (1D) +0.79% Perubahan Harga (7D) -1.01% Perubahan Harga (7D) -1.01%

Hubble (HBB) harga masa nyata ialah $0.00758559. Sepanjang 24 jam yang lalu, HBB didagangkan antara $ 0.00752013 rendah dan $ 0.00758654 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HBB sepanjang masa ialah $ 5.12, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0049157.

Dari segi prestasi jangka pendek, HBB telah berubah sebanyak +0.70% sejak sejam yang lalu, +0.79% dalam 24 jam dan -1.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hubble (HBB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 518.15K$ 518.15K $ 518.15K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 758.65K$ 758.65K $ 758.65K Bekalan Peredaran 68.30M 68.30M 68.30M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Hubble ialah $ 518.15K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HBB ialah 68.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 758.65K.