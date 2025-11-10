HubSuite Harga Hari Ini

Harga langsung HubSuite (HSUITE) hari ini ialah $ 0.0002406, dengan 1.64% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HSUITE kepada USD penukaran adalah $ 0.0002406 setiap HSUITE.

HubSuite kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,974,448, dengan bekalan edaran sebanyak 16.52B HSUITE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HSUITE didagangkan antara $ 0.00023758 (rendah) dan $ 0.00024462 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00352296, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00010952.

Dalam prestasi jangka pendek, HSUITE dipindahkan -0.19% dalam sejam terakhir dan -12.23% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

HubSuite (HSUITE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.97M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.21M Bekalan Peredaran 16.52B Jumlah Bekalan 38,271,824,539.0413

Had Pasaran semasa HubSuite ialah $ 3.97M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HSUITE ialah 16.52B, dengan jumlah bekalan sebanyak 38271824539.0413. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.21M.