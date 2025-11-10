Huch Harga Hari Ini

Harga langsung Huch (HUCH) hari ini ialah $ 0.00050841, dengan 0.05% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HUCH kepada USD penukaran adalah $ 0.00050841 setiap HUCH.

Huch kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 508,360, dengan bekalan edaran sebanyak 999.97M HUCH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HUCH didagangkan antara $ 0.0004998 (rendah) dan $ 0.00051983 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01253648, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00027152.

Dalam prestasi jangka pendek, HUCH dipindahkan +0.05% dalam sejam terakhir dan +12.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Huch (HUCH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 508.36K$ 508.36K $ 508.36K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 508.36K$ 508.36K $ 508.36K Bekalan Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Jumlah Bekalan 999,974,330.7961084 999,974,330.7961084 999,974,330.7961084

Had Pasaran semasa Huch ialah $ 508.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HUCH ialah 999.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999974330.7961084. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 508.36K.