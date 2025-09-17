Hudi (HUDI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.065614 $ 0.065614 $ 0.065614 24J Rendah $ 0.071951 $ 0.071951 $ 0.071951 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.065614$ 0.065614 $ 0.065614 24J Tinggi $ 0.071951$ 0.071951 $ 0.071951 Sepanjang Masa $ 4.76$ 4.76 $ 4.76 Harga Terendah $ 0.01613198$ 0.01613198 $ 0.01613198 Perubahan Harga (1J) -0.16% Perubahan Harga (1D) +8.94% Perubahan Harga (7D) +21.78% Perubahan Harga (7D) +21.78%

Hudi (HUDI) harga masa nyata ialah $0.071481. Sepanjang 24 jam yang lalu, HUDI didagangkan antara $ 0.065614 rendah dan $ 0.071951 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HUDI sepanjang masa ialah $ 4.76, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01613198.

Dari segi prestasi jangka pendek, HUDI telah berubah sebanyak -0.16% sejak sejam yang lalu, +8.94% dalam 24 jam dan +21.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hudi (HUDI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.96M$ 4.96M $ 4.96M Bekalan Peredaran 23.21M 23.21M 23.21M Jumlah Bekalan 69,420,000.80085 69,420,000.80085 69,420,000.80085

Had Pasaran semasa Hudi ialah $ 1.66M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HUDI ialah 23.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 69420000.80085. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.96M.