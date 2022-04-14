Tokenomik Huebel Bolt (BOLT)
Huebel Bolt (BOLT) Maklumat
What is the project about?
BOLT ecosystem — next gen meme network developed by TON community & meant to unite all jettons and existing meme tokens.
What makes your project unique?
BOLT meme token is based on the TON blockchain and was founded by the international crypto community of enthusiasts supporting the development of TON - the brainchild of Nikolai Durov and Telegram as a whole.
History of your project.
Huebel Bolt, initiated in spring 2022, rapidly gained momentum by developing multiple Telegram channels and attracting a significant audience. As the token’s influence grew, it evolved to support other TON crypto enthusiasts, beginning in fall 2022. Continuously building on the blockchain, Huebel Bolt remains an active force, fostering the community of independent crypto enthusiasts and symbolizing innovation and collaboration within the space.
What’s next for your project?
At Huebel Bolt, our commitment to innovation never wanes. We are constantly striving to develop new tools that the TON community can significantly benefit from. Our ongoing support for TON enthusiasts drives us to build more public tools for the blockchain, fostering growth and expansion. The future for Huebel Bolt is rooted in collaboration, technological advancement, and a relentless dedication to enriching the blockchain community.
What can your token be used for?
Huebel Bolt token encompasses a versatile range of applications. It serves as a community way of payment for services, enabling seamless transactions. Additionally, it can be utilized as a means to donate to creators, fostering a spirit of support and recognition. As the first meme token of its kind on our current blockchain, it carries a unique appeal. Moreover, Huebel Bolt can be held as an asset, amplifying its value. The diverse nature of this token ensures that for each user, there exists a personalized application, making it a distinctive and valuable component of our blockchain ecosystem.
Huebel Bolt (BOLT) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Huebel Bolt (BOLT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Huebel Bolt (BOLT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Huebel Bolt (BOLT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token BOLT yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token BOLT yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik BOLT, terokai BOLT harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.