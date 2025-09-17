HUGHUG (HGHG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

HUGHUG (HGHG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HGHG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HGHG sepanjang masa ialah $ 1.006, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HGHG telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HUGHUG (HGHG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 145.26$ 145.26 $ 145.26 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 224.20K$ 224.20K $ 224.20K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa HUGHUG ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 145.26. Bekalan edaran HGHG ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 224.20K.