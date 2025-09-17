Huhu Cat (HUHU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01609606$ 0.01609606 $ 0.01609606 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.23% Perubahan Harga (1D) -1.34% Perubahan Harga (7D) +2.59% Perubahan Harga (7D) +2.59%

Huhu Cat (HUHU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HUHU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HUHU sepanjang masa ialah $ 0.01609606, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HUHU telah berubah sebanyak +0.23% sejak sejam yang lalu, -1.34% dalam 24 jam dan +2.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Huhu Cat (HUHU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 397.12$ 397.12 $ 397.12 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 465.07K$ 465.07K $ 465.07K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

Had Pasaran semasa Huhu Cat ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 397.12. Bekalan edaran HUHU ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 2100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 465.07K.