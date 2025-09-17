HULVIN (HULVIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01409259$ 0.01409259 $ 0.01409259 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +2.17% Perubahan Harga (7D) +2.17%

HULVIN (HULVIN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HULVIN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HULVIN sepanjang masa ialah $ 0.01409259, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HULVIN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +2.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HULVIN (HULVIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 90.19K$ 90.19K $ 90.19K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 90.19K$ 90.19K $ 90.19K Bekalan Peredaran 2.10B 2.10B 2.10B Jumlah Bekalan 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

Had Pasaran semasa HULVIN ialah $ 90.19K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HULVIN ialah 2.10B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 90.19K.