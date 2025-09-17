Human Intelligence Machin (HIM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00271473 $ 0.00271473 $ 0.00271473 24J Rendah $ 0.00462882 $ 0.00462882 $ 0.00462882 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00271473$ 0.00271473 $ 0.00271473 24J Tinggi $ 0.00462882$ 0.00462882 $ 0.00462882 Sepanjang Masa $ 0.216072$ 0.216072 $ 0.216072 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.09% Perubahan Harga (1D) +0.95% Perubahan Harga (7D) +2.36% Perubahan Harga (7D) +2.36%

Human Intelligence Machin (HIM) harga masa nyata ialah $0.00451352. Sepanjang 24 jam yang lalu, HIM didagangkan antara $ 0.00271473 rendah dan $ 0.00462882 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HIM sepanjang masa ialah $ 0.216072, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HIM telah berubah sebanyak -0.09% sejak sejam yang lalu, +0.95% dalam 24 jam dan +2.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Human Intelligence Machin (HIM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 297.53$ 297.53 $ 297.53 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 451.35K$ 451.35K $ 451.35K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Human Intelligence Machin ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 297.53. Bekalan edaran HIM ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 451.35K.