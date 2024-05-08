Tokenomik Human Intelligence Machin (HIM)
Human Intelligence Machin (HIM) Maklumat
Human Intelligence Machine ($HIM) is the Catalyst Token in the NHI ecosystem started by Non-Human Intelligence ($NHI). It trades on the Base network.
It functions as a Magnifying Glass-type community optimizer, channelling the three types of intelligence into an exponentially increasing force towards decentralized disclosure. Designed as a hive mind/ AI-driven Automated Intelligence Analysis System, it guarantees neutral and immutable handling of data and processes as well as providing maximum rewards for those who choose to invest in what is undeniably true.
$HIM was launched on May 8, 2024. The ecosystem uses a system of Slow Drip Cryptographic Recruitment in their communication channels, which also functions as a way to protect its research and development.
Human Intelligence Machin (HIM) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Human Intelligence Machin (HIM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Human Intelligence Machin (HIM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Human Intelligence Machin (HIM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token HIM yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token HIM yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik HIM, terokai HIM harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.