humanDAO (HDAO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00118589 24J Tinggi $ 0.00124353 Sepanjang Masa $ 0.166826 Harga Terendah $ 0.00118589 Perubahan Harga (1J) +0.16% Perubahan Harga (1D) -0.57% Perubahan Harga (7D) -0.57%

humanDAO (HDAO) harga masa nyata ialah $0.0012252. Sepanjang 24 jam yang lalu, HDAO didagangkan antara $ 0.00118589 rendah dan $ 0.00124353 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HDAO sepanjang masa ialah $ 0.166826, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00118589.

Dari segi prestasi jangka pendek, HDAO telah berubah sebanyak +0.16% sejak sejam yang lalu, -0.57% dalam 24 jam dan -0.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

humanDAO (HDAO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 83.29K$ 83.29K $ 83.29K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Bekalan Peredaran 67.74M 67.74M 67.74M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa humanDAO ialah $ 83.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HDAO ialah 67.74M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.23M.