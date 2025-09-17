Hummingbird Finance (HMNG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.37% Perubahan Harga (1D) +1.79% Perubahan Harga (7D) +1.35% Perubahan Harga (7D) +1.35%

Hummingbird Finance (HMNG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HMNG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HMNG sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HMNG telah berubah sebanyak +0.37% sejak sejam yang lalu, +1.79% dalam 24 jam dan +1.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hummingbird Finance (HMNG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 86.96$ 86.96 $ 86.96 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 121.32K$ 121.32K $ 121.32K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Hummingbird Finance ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 86.96. Bekalan edaran HMNG ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 121.32K.