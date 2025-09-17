Hummingbot (HBOT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00105728 24J Tinggi $ 0.00107654 Sepanjang Masa $ 0.32656 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.54% Perubahan Harga (7D) -13.42%

Hummingbot (HBOT) harga masa nyata ialah $0.00106681. Sepanjang 24 jam yang lalu, HBOT didagangkan antara $ 0.00105728 rendah dan $ 0.00107654 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HBOT sepanjang masa ialah $ 0.32656, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HBOT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.54% dalam 24 jam dan -13.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hummingbot (HBOT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 590.23K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.07M Bekalan Peredaran 553.27M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Hummingbot ialah $ 590.23K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HBOT ialah 553.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.07M.