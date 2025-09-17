HUMO (HUMO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00155188 $ 0.00155188 $ 0.00155188 24J Rendah $ 0.00155858 $ 0.00155858 $ 0.00155858 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00155188$ 0.00155188 $ 0.00155188 24J Tinggi $ 0.00155858$ 0.00155858 $ 0.00155858 Sepanjang Masa $ 0.00558269$ 0.00558269 $ 0.00558269 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) -0.17% Perubahan Harga (7D) +5.27% Perubahan Harga (7D) +5.27%

HUMO (HUMO) harga masa nyata ialah $0.00155163. Sepanjang 24 jam yang lalu, HUMO didagangkan antara $ 0.00155188 rendah dan $ 0.00155858 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HUMO sepanjang masa ialah $ 0.00558269, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HUMO telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, -0.17% dalam 24 jam dan +5.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HUMO (HUMO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 155.39K$ 155.39K $ 155.39K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 155.39K$ 155.39K $ 155.39K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa HUMO ialah $ 155.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HUMO ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 155.39K.