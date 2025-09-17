Lagi Mengenai HUNNY

Hunny Finance Logo

Hunny Finance Harga (HUNNY)

Tidak tersenarai

1 HUNNY ke USD Harga Langsung:

$0.00408614
+2.80%1D
USD
Hunny Finance (HUNNY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:34:22 (UTC+8)

Hunny Finance (HUNNY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00394851
24J Rendah
$ 0.00409863
24J Tinggi

$ 0.00394851
$ 0.00409863
$ 1.94
$ 0.00134128
--

+2.86%

+5.99%

+5.99%

Hunny Finance (HUNNY) harga masa nyata ialah $0.00408614. Sepanjang 24 jam yang lalu, HUNNY didagangkan antara $ 0.00394851 rendah dan $ 0.00409863 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HUNNY sepanjang masa ialah $ 1.94, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00134128.

Dari segi prestasi jangka pendek, HUNNY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +2.86% dalam 24 jam dan +5.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hunny Finance (HUNNY) Maklumat Pasaran

$ 309.16K
--
$ 408.61K
75.66M
99,999,894.9085984
Had Pasaran semasa Hunny Finance ialah $ 309.16K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HUNNY ialah 75.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99999894.9085984. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 408.61K.

Hunny Finance (HUNNY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Hunny Finance kepada USD adalah $ +0.00011372.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Hunny Finance kepada USD adalah $ +0.0007781305.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Hunny Finance kepada USD adalah $ +0.0016953689.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Hunny Finance kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00011372+2.86%
30 Hari$ +0.0007781305+19.04%
60 Hari$ +0.0016953689+41.49%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Hunny Finance (HUNNY)

PancakeHunny is the newest DeFi yield aggregator built on BSC, our aim is to provide users with the most convenient way of yield farming, at the same time, optimising their returns and creating a fun and engaging experience for all users through our integrated games such as HunnyPoker. We are constantly curating the best yield farms for our users.

Hunny Finance (HUNNY) Sumber

Laman Web Rasmi

Hunny Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Hunny Finance (HUNNY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hunny Finance (HUNNY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hunny Finance.

Semak Hunny Finance ramalan harga sekarang!

HUNNY kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Hunny Finance (HUNNY)

Memahami tokenomik Hunny Finance (HUNNY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HUNNY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hunny Finance (HUNNY)

Berapakah nilai Hunny Finance (HUNNY) hari ini?
Harga langsung HUNNY dalam USD ialah 0.00408614 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HUNNY ke USD?
Harga semasa HUNNY ke USD ialah $ 0.00408614. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Hunny Finance?
Had pasaran untuk HUNNY ialah $ 309.16K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HUNNY?
Bekalan edaran HUNNY ialah 75.66M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HUNNY?
HUNNY mencapai harga ATH sebanyak 1.94 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HUNNY?
HUNNY melihat harga ATL sebanyak 0.00134128 USD.
Berapakah jumlah dagangan HUNNY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HUNNYialah -- USD.
Adakah HUNNY akan naik lebih tinggi tahun ini?
HUNNY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HUNNYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Hunny Finance (HUNNY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.