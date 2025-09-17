Hunny Finance (HUNNY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00394851 24J Tinggi $ 0.00409863 Sepanjang Masa $ 1.94 Harga Terendah $ 0.00134128 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +2.86% Perubahan Harga (7D) +5.99%

Hunny Finance (HUNNY) harga masa nyata ialah $0.00408614. Sepanjang 24 jam yang lalu, HUNNY didagangkan antara $ 0.00394851 rendah dan $ 0.00409863 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HUNNY sepanjang masa ialah $ 1.94, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00134128.

Dari segi prestasi jangka pendek, HUNNY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +2.86% dalam 24 jam dan +5.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hunny Finance (HUNNY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 309.16K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 408.61K Bekalan Peredaran 75.66M Jumlah Bekalan 99,999,894.9085984

Had Pasaran semasa Hunny Finance ialah $ 309.16K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HUNNY ialah 75.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99999894.9085984. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 408.61K.