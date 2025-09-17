Hunt (HUNT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.242827 $ 0.242827 $ 0.242827 24J Rendah $ 0.253014 $ 0.253014 $ 0.253014 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.242827$ 0.242827 $ 0.242827 24J Tinggi $ 0.253014$ 0.253014 $ 0.253014 Sepanjang Masa $ 1.46$ 1.46 $ 1.46 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.26% Perubahan Harga (1D) -0.30% Perubahan Harga (7D) -2.44% Perubahan Harga (7D) -2.44%

Hunt (HUNT) harga masa nyata ialah $0.245003. Sepanjang 24 jam yang lalu, HUNT didagangkan antara $ 0.242827 rendah dan $ 0.253014 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HUNT sepanjang masa ialah $ 1.46, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HUNT telah berubah sebanyak +0.26% sejak sejam yang lalu, -0.30% dalam 24 jam dan -2.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hunt (HUNT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 48.98M$ 48.98M $ 48.98M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 48.98M$ 48.98M $ 48.98M Bekalan Peredaran 198.91M 198.91M 198.91M Jumlah Bekalan 198,912,688.0 198,912,688.0 198,912,688.0

Had Pasaran semasa Hunt ialah $ 48.98M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HUNT ialah 198.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 198912688.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 48.98M.