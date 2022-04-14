Tokenomik Hunter by Virtuals (DRPXBT)

Lihat cerapan utama tentang Hunter by Virtuals (DRPXBT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Hunter by Virtuals (DRPXBT) Maklumat

Hunter is an AI Agent designed to help users identify airdrop opportunities, optimize farming strategies, gather on-chain insights across blockchain networks, as well as gather X insights. The agent leverages large language models, social media monitoring, and blockchain analytics to provide actionable intelligence to various communication platform. $DRPXBT the utility token of the ecosystem. By using the Hunter AI Agent, users can gain insights into emerging airdrops, discover profitable farming opportunities, and optimize their engagement with the broader crypto space.

The Hunter AI Agent is a decentralized AI tool that actively searches for opportunities in the blockchain ecosystem. It combines the power of data scraping, machine learning algorithms, and real-time market analysis to support its users in various ways:

  • Social Media Monitoring: Integrated with platforms like X (Twitter), the agent identifies key trends, influencers, and emerging projects, adding social intelligence to its analytics toolkit.
  • Airdrop Identification: The agent detects and tracks upcoming airdrops from various projects, providing detailed insights into eligibility and participation strategies.
  • Farming Strategy Optimization: By analyzing on-chain data and identifying profitable liquidity pools and staking opportunities, the agent may help users maximize their passive income potential.
  • Data Analytics: Hunter processes large volumes of on-chain data to provide users with insights into token movements, market trends, and arbitrage opportunities, helping them make informed decisions.

https://app.virtuals.io/virtuals/11632
https://github.com/HunterTheAgent/litepaper

Hunter by Virtuals (DRPXBT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Hunter by Virtuals (DRPXBT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 69.37K
Jumlah Bekalan:
$ 999.05M
Bekalan Edaran:
$ 999.05M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 69.37K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00161722
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Hunter by Virtuals (DRPXBT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Hunter by Virtuals (DRPXBT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DRPXBT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DRPXBT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DRPXBT, terokai DRPXBT harga langsung token!

DRPXBT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DRPXBT? Halaman ramalan harga DRPXBT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

