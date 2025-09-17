Hunter Token (HNTR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00114165 $ 0.00114165 $ 0.00114165 24J Rendah $ 0.00115004 $ 0.00115004 $ 0.00115004 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00114165$ 0.00114165 $ 0.00114165 24J Tinggi $ 0.00115004$ 0.00115004 $ 0.00115004 Sepanjang Masa $ 0.02079827$ 0.02079827 $ 0.02079827 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.05% Perubahan Harga (1D) +0.27% Perubahan Harga (7D) +0.21% Perubahan Harga (7D) +0.21%

Hunter Token (HNTR) harga masa nyata ialah $0.00115026. Sepanjang 24 jam yang lalu, HNTR didagangkan antara $ 0.00114165 rendah dan $ 0.00115004 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HNTR sepanjang masa ialah $ 0.02079827, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HNTR telah berubah sebanyak +0.05% sejak sejam yang lalu, +0.27% dalam 24 jam dan +0.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hunter Token (HNTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 343.92K$ 343.92K $ 343.92K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Bekalan Peredaran 299.00M 299.00M 299.00M Jumlah Bekalan 955,000,000.0 955,000,000.0 955,000,000.0

Had Pasaran semasa Hunter Token ialah $ 343.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HNTR ialah 299.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 955000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.10M.