HUSD (HUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.03147451 24J Tinggi $ 0.03325683 Sepanjang Masa $ 1.25 Harga Terendah $ 0.01822305 Perubahan Harga (1J) +0.67% Perubahan Harga (1D) +0.72% Perubahan Harga (7D) -0.73%

HUSD (HUSD) harga masa nyata ialah $0.03236182. Sepanjang 24 jam yang lalu, HUSD didagangkan antara $ 0.03147451 rendah dan $ 0.03325683 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HUSD sepanjang masa ialah $ 1.25, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01822305.

Dari segi prestasi jangka pendek, HUSD telah berubah sebanyak +0.67% sejak sejam yang lalu, +0.72% dalam 24 jam dan -0.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HUSD (HUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.08M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.08M Bekalan Peredaran 187.82M Jumlah Bekalan 187,817,004.8973786

Had Pasaran semasa HUSD ialah $ 6.08M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HUSD ialah 187.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 187817004.8973786. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.08M.