Hush (HUSH) harga masa nyata ialah $0.0301343. Sepanjang 24 jam yang lalu, HUSH didagangkan antara $ 0.03012495 rendah dan $ 0.03099593 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HUSH sepanjang masa ialah $ 17.89, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, HUSH telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +0.02% dalam 24 jam dan -1.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Hush ialah $ 487.06K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HUSH ialah 16.16M, dengan jumlah bekalan sebanyak 16165452.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 487.14K.
Pada hari ini, perubahan harga Hush kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Hush kepada USD adalah $ +0.0074855258.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Hush kepada USD adalah $ +0.0782217058.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Hush kepada USD adalah $ +0.01510653963709271.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+0.02%
|30 Hari
|$ +0.0074855258
|+24.84%
|60 Hari
|$ +0.0782217058
|+259.58%
|90 Hari
|$ +0.01510653963709271
|+100.52%
Hush is the first cryptocurrency offering zkSNARK (upstream Zcash 1.0.13 build), TLS (secure nodes), TOR nodes and bitcore making it the most secure and advanced privacy coin ever created! Hush aims to provide protection by anonymizing this metadata at a protocol level ultimately protecting even the most novice user with this built-in privacy backbone. Launched on November 21, 2016, Hush is a token, secure messaging platform, and fork of the Zcash 1.0.9 codebase. As its own unique blockchain network, HUSH acts as not only a store of value but a medium of exchange for using the secure messaging platform. This “messaging” function is also the mechanism for sending and receiving transactions. Built within Hush is HushList, a customized secure protocol and private messenger which allows you a contact list of infinite receivers. HushList receivers must always be zaddrs (therefore anonymous). The user can opt to send from a taddr pseudonymous address. Your Hush contacts are stored locally on your computer, and messages, aka HushList memos, are stored in the blockchain, encrypted so that only the receiver’s private key can decrypt it. With HushList, financial transactions are messages under a pseudonym “user” name or undisclosed anonymous participant. Text and binary documents can be appended to these messages which facilitates a censorship-resistant storage unit of information. Using the ZCash protocol, transactions can be shielded or made transparent. The key differentiators are how Hush hides all the metadata and interoperates with forks.
