Apakah itu Hush (HUSH)

Hush is the first cryptocurrency offering zkSNARK (upstream Zcash 1.0.13 build), TLS (secure nodes), TOR nodes and bitcore making it the most secure and advanced privacy coin ever created! Hush aims to provide protection by anonymizing this metadata at a protocol level ultimately protecting even the most novice user with this built-in privacy backbone. Launched on November 21, 2016, Hush is a token, secure messaging platform, and fork of the Zcash 1.0.9 codebase. As its own unique blockchain network, HUSH acts as not only a store of value but a medium of exchange for using the secure messaging platform. This “messaging” function is also the mechanism for sending and receiving transactions. Built within Hush is HushList, a customized secure protocol and private messenger which allows you a contact list of infinite receivers. HushList receivers must always be zaddrs (therefore anonymous). The user can opt to send from a taddr pseudonymous address. Your Hush contacts are stored locally on your computer, and messages, aka HushList memos, are stored in the blockchain, encrypted so that only the receiver’s private key can decrypt it. With HushList, financial transactions are messages under a pseudonym “user” name or undisclosed anonymous participant. Text and binary documents can be appended to these messages which facilitates a censorship-resistant storage unit of information. Using the ZCash protocol, transactions can be shielded or made transparent. The key differentiators are how Hush hides all the metadata and interoperates with forks.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Hush (HUSH) Sumber Laman Web Rasmi

Hush Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Hush (HUSH) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hush (HUSH) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hush.

Semak Hush ramalan harga sekarang!

HUSH kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Hush (HUSH)

Memahami tokenomik Hush (HUSH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HUSH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hush (HUSH) Berapakah nilai Hush (HUSH) hari ini? Harga langsung HUSH dalam USD ialah 0.0301343 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa HUSH ke USD? $ 0.0301343 . Lihat Harga semasa HUSH ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Hush? Had pasaran untuk HUSH ialah $ 487.06K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran HUSH? Bekalan edaran HUSH ialah 16.16M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HUSH? HUSH mencapai harga ATH sebanyak 17.89 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HUSH? HUSH melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan HUSH? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HUSHialah -- USD . Adakah HUSH akan naik lebih tinggi tahun ini? HUSH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HUSHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Hush (HUSH) Kemas Kini Industri Penting