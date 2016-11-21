Tokenomik Hush (HUSH)
Hush is the first cryptocurrency offering zkSNARK (upstream Zcash 1.0.13 build), TLS (secure nodes), TOR nodes and bitcore making it the most secure and advanced privacy coin ever created! Hush aims to provide protection by anonymizing this metadata at a protocol level ultimately protecting even the most novice user with this built-in privacy backbone. Launched on November 21, 2016, Hush is a token, secure messaging platform, and fork of the Zcash 1.0.9 codebase. As its own unique blockchain network, HUSH acts as not only a store of value but a medium of exchange for using the secure messaging platform. This “messaging” function is also the mechanism for sending and receiving transactions.
Built within Hush is HushList, a customized secure protocol and private messenger which allows you a contact list of infinite receivers. HushList receivers must always be zaddrs (therefore anonymous). The user can opt to send from a taddr pseudonymous address. Your Hush contacts are stored locally on your computer, and messages, aka HushList memos, are stored in the blockchain, encrypted so that only the receiver’s private key can decrypt it. With HushList, financial transactions are messages under a pseudonym “user” name or undisclosed anonymous participant. Text and binary documents can be appended to these messages which facilitates a censorship-resistant storage unit of information.
Using the ZCash protocol, transactions can be shielded or made transparent. The key differentiators are how Hush hides all the metadata and interoperates with forks.
Hush (HUSH) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Hush (HUSH), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Hush (HUSH): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Hush (HUSH) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token HUSH yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token HUSH yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.