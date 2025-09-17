Husky ($HUSKY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) 0.00% Perubahan Harga (7D) +6.96% Perubahan Harga (7D) +6.96%

Husky ($HUSKY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $HUSKY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $HUSKY sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $HUSKY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan +6.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Husky ($HUSKY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 61.81K$ 61.81K $ 61.81K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 61.81K$ 61.81K $ 61.81K Bekalan Peredaran 998.86M 998.86M 998.86M Jumlah Bekalan 998,860,318.3441865 998,860,318.3441865 998,860,318.3441865

Had Pasaran semasa Husky ialah $ 61.81K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $HUSKY ialah 998.86M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998860318.3441865. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 61.81K.