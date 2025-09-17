Husky Avax (HUSKY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.28% Perubahan Harga (1D) -13.23% Perubahan Harga (7D) +9.70% Perubahan Harga (7D) +9.70%

Husky Avax (HUSKY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HUSKY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HUSKY sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HUSKY telah berubah sebanyak -0.28% sejak sejam yang lalu, -13.23% dalam 24 jam dan +9.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Husky Avax (HUSKY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 554.48K$ 554.48K $ 554.48K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 554.48K$ 554.48K $ 554.48K Bekalan Peredaran 88.39T 88.39T 88.39T Jumlah Bekalan 88,389,478,000,000.0 88,389,478,000,000.0 88,389,478,000,000.0

Had Pasaran semasa Husky Avax ialah $ 554.48K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HUSKY ialah 88.39T, dengan jumlah bekalan sebanyak 88389478000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 554.48K.