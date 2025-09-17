HXRO (HXRO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.001144 $ 0.001144 $ 0.001144 24J Rendah $ 0.00121221 $ 0.00121221 $ 0.00121221 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.001144$ 0.001144 $ 0.001144 24J Tinggi $ 0.00121221$ 0.00121221 $ 0.00121221 Sepanjang Masa $ 0.800981$ 0.800981 $ 0.800981 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +5.86% Perubahan Harga (7D) +4.80% Perubahan Harga (7D) +4.80%

HXRO (HXRO) harga masa nyata ialah $0.0012122. Sepanjang 24 jam yang lalu, HXRO didagangkan antara $ 0.001144 rendah dan $ 0.00121221 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HXRO sepanjang masa ialah $ 0.800981, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HXRO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +5.86% dalam 24 jam dan +4.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HXRO (HXRO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 752.03K$ 752.03K $ 752.03K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Bekalan Peredaran 620.39M 620.39M 620.39M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa HXRO ialah $ 752.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HXRO ialah 620.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.21M.