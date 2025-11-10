Hydrated Dollar Harga Hari Ini

Harga langsung Hydrated Dollar (HOLLAR) hari ini ialah $ 0.997883, dengan 0.03% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HOLLAR kepada USD penukaran adalah $ 0.997883 setiap HOLLAR.

Hydrated Dollar kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,457,257, dengan bekalan edaran sebanyak 3.46M HOLLAR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HOLLAR didagangkan antara $ 0.997343 (rendah) dan $ 0.998228 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.019, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.976486.

Dalam prestasi jangka pendek, HOLLAR dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan +0.02% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Hydrated Dollar (HOLLAR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.46M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.46M Bekalan Peredaran 3.46M Jumlah Bekalan 3,464,592.0

Had Pasaran semasa Hydrated Dollar ialah $ 3.46M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HOLLAR ialah 3.46M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3464592.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.46M.