Hydration (HDX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00907375 $ 0.00907375 $ 0.00907375 24J Rendah $ 0.00955094 $ 0.00955094 $ 0.00955094 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00907375$ 0.00907375 $ 0.00907375 24J Tinggi $ 0.00955094$ 0.00955094 $ 0.00955094 Sepanjang Masa $ 0.03993264$ 0.03993264 $ 0.03993264 Harga Terendah $ 0.00357925$ 0.00357925 $ 0.00357925 Perubahan Harga (1J) +1.25% Perubahan Harga (1D) +4.92% Perubahan Harga (7D) +0.11% Perubahan Harga (7D) +0.11%

Hydration (HDX) harga masa nyata ialah $0.00953223. Sepanjang 24 jam yang lalu, HDX didagangkan antara $ 0.00907375 rendah dan $ 0.00955094 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HDX sepanjang masa ialah $ 0.03993264, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00357925.

Dari segi prestasi jangka pendek, HDX telah berubah sebanyak +1.25% sejak sejam yang lalu, +4.92% dalam 24 jam dan +0.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hydration (HDX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 56.14M$ 56.14M $ 56.14M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 61.22M$ 61.22M $ 61.22M Bekalan Peredaran 5.89B 5.89B 5.89B Jumlah Bekalan 6,423,003,055.803789 6,423,003,055.803789 6,423,003,055.803789

Had Pasaran semasa Hydration ialah $ 56.14M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HDX ialah 5.89B, dengan jumlah bekalan sebanyak 6423003055.803789. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 61.22M.