Hydrex Harga Hari Ini

Harga langsung Hydrex (HYDX) hari ini ialah $ 0.310568, dengan 4.36% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HYDX kepada USD penukaran adalah $ 0.310568 setiap HYDX.

Hydrex kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,339,062, dengan bekalan edaran sebanyak 23.62M HYDX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HYDX didagangkan antara $ 0.296195 (rendah) dan $ 0.314198 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.2, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.127003.

Dalam prestasi jangka pendek, HYDX dipindahkan +0.63% dalam sejam terakhir dan -35.51% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Hydrex (HYDX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.34M$ 7.34M $ 7.34M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.89M$ 12.89M $ 12.89M Bekalan Peredaran 23.62M 23.62M 23.62M Jumlah Bekalan 41,491,756.80127567 41,491,756.80127567 41,491,756.80127567

Had Pasaran semasa Hydrex ialah $ 7.34M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HYDX ialah 23.62M, dengan jumlah bekalan sebanyak 41491756.80127567. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.89M.