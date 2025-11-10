Hylo Leveraged SOL Harga Hari Ini

Harga langsung Hylo Leveraged SOL (XSOL) hari ini ialah $ 1.15, dengan 8.38% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XSOL kepada USD penukaran adalah $ 1.15 setiap XSOL.

Hylo Leveraged SOL kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 25,016,051, dengan bekalan edaran sebanyak 21.80M XSOL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XSOL didagangkan antara $ 1.038 (rendah) dan $ 1.17 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.08, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.870471.

Dalam prestasi jangka pendek, XSOL dipindahkan -1.21% dalam sejam terakhir dan -29.57% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Hylo Leveraged SOL (XSOL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 25.02M$ 25.02M $ 25.02M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 25.02M$ 25.02M $ 25.02M Bekalan Peredaran 21.80M 21.80M 21.80M Jumlah Bekalan 21,800,738.2087 21,800,738.2087 21,800,738.2087

