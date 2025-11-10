Hylo USD Harga Hari Ini

Harga langsung Hylo USD (HYUSD) hari ini ialah $ 0.998722, dengan 0.11% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HYUSD kepada USD penukaran adalah $ 0.998722 setiap HYUSD.

Hylo USD kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 37,335,161, dengan bekalan edaran sebanyak 37.38M HYUSD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HYUSD didagangkan antara $ 0.998693 (rendah) dan $ 1.0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.005, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.986187.

Dalam prestasi jangka pendek, HYUSD dipindahkan -0.06% dalam sejam terakhir dan -0.18% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Hylo USD (HYUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 37.34M$ 37.34M $ 37.34M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 37.34M$ 37.34M $ 37.34M Bekalan Peredaran 37.38M 37.38M 37.38M Jumlah Bekalan 37,382,941.38149 37,382,941.38149 37,382,941.38149

