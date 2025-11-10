Hype Sphere Harga Hari Ini

Harga langsung Hype Sphere (SPHERE) hari ini ialah $ 0.00002633, dengan 2.85% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SPHERE kepada USD penukaran adalah $ 0.00002633 setiap SPHERE.

Hype Sphere kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 26,328, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B SPHERE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SPHERE didagangkan antara $ 0.00002474 (rendah) dan $ 0.0000266 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00062285, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002098.

Dalam prestasi jangka pendek, SPHERE dipindahkan -0.08% dalam sejam terakhir dan -7.23% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Hype Sphere (SPHERE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 26.33K$ 26.33K $ 26.33K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 26.33K$ 26.33K $ 26.33K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

