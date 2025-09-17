Hyper USD (USDHL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.997191 $ 0.997191 $ 0.997191 24J Rendah $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.997191$ 0.997191 $ 0.997191 24J Tinggi $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Sepanjang Masa $ 1.024$ 1.024 $ 1.024 Harga Terendah $ 0.972654$ 0.972654 $ 0.972654 Perubahan Harga (1J) -0.19% Perubahan Harga (1D) -0.04% Perubahan Harga (7D) -0.02% Perubahan Harga (7D) -0.02%

Hyper USD (USDHL) harga masa nyata ialah $0.9999. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDHL didagangkan antara $ 0.997191 rendah dan $ 1.002 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDHL sepanjang masa ialah $ 1.024, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.972654.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDHL telah berubah sebanyak -0.19% sejak sejam yang lalu, -0.04% dalam 24 jam dan -0.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hyper USD (USDHL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 4.46M$ 4.46M $ 4.46M Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.90B$ 8.90B $ 8.90B Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 8,898,643,962.724684 8,898,643,962.724684 8,898,643,962.724684

Had Pasaran semasa Hyper USD ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 4.46M. Bekalan edaran USDHL ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 8898643962.724684. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.90B.