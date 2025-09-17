Hyper Utility (HYPU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00668311$ 0.00668311 $ 0.00668311 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.50% Perubahan Harga (1D) +0.16% Perubahan Harga (7D) +12.47% Perubahan Harga (7D) +12.47%

Hyper Utility (HYPU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HYPU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HYPU sepanjang masa ialah $ 0.00668311, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HYPU telah berubah sebanyak +0.50% sejak sejam yang lalu, +0.16% dalam 24 jam dan +12.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hyper Utility (HYPU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 18.43K$ 18.43K $ 18.43K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.57K$ 20.57K $ 20.57K Bekalan Peredaran 832.21M 832.21M 832.21M Jumlah Bekalan 929,089,895.985689 929,089,895.985689 929,089,895.985689

Had Pasaran semasa Hyper Utility ialah $ 18.43K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HYPU ialah 832.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 929089895.985689. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.57K.