HyperAGI Harga Hari Ini

Harga langsung HyperAGI (HYPT) hari ini ialah $ 0.00952666, dengan 8.77% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HYPT kepada USD penukaran adalah $ 0.00952666 setiap HYPT.

HyperAGI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 138,903, dengan bekalan edaran sebanyak 14.58M HYPT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HYPT didagangkan antara $ 0.00797765 (rendah) dan $ 0.00952755 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.03014426, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00236554.

Dalam prestasi jangka pendek, HYPT dipindahkan +1.79% dalam sejam terakhir dan -25.61% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

HyperAGI (HYPT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 138.90K$ 138.90K $ 138.90K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 691.69K$ 691.69K $ 691.69K Bekalan Peredaran 14.58M 14.58M 14.58M Jumlah Bekalan 72,598,507.52 72,598,507.52 72,598,507.52

Had Pasaran semasa HyperAGI ialah $ 138.90K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HYPT ialah 14.58M, dengan jumlah bekalan sebanyak 72598507.52. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 691.69K.