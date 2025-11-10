Tokenomik HyperAGI (HYPT)

Tokenomik HyperAGI (HYPT)

Lihat cerapan utama tentang HyperAGI (HYPT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:09:30 (UTC+8)
USD

HyperAGI (HYPT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk HyperAGI (HYPT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 111.80K
$ 111.80K$ 111.80K
Jumlah Bekalan:
$ 72.60M
$ 72.60M$ 72.60M
Bekalan Edaran:
$ 14.58M
$ 14.58M$ 14.58M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 556.71K
$ 556.71K$ 556.71K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.03014426
$ 0.03014426$ 0.03014426
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00236554
$ 0.00236554$ 0.00236554
Harga Semasa:
$ 0.00766814
$ 0.00766814$ 0.00766814

HyperAGI (HYPT) Maklumat

HyperAGI is a decentralized network for peer-to-peer electronic intelligence transactions (built on Orbit Layer3 over Arbitrum One), with the vision of building Web3 AGI. It leverages blockchain technology to guarantee the scarcity of human-level electronic intelligence (anti-inflation), as well as the decentralization and freedom of peer-to-peer electronic intelligence exchange.

Inspired by the incentive and consensus mechanisms of the Bitcoin electronic cash network, HyperAGI dynamically adjusts incentive difficulty based on the total inference capacity of AI models across the network (Token Rate), achieving inference performance comparable to centralized AI data centers and meeting the reasoning demands of human-level electronic agent economic activities.

The $HYPT token is an ERC-20 token deployed on Arbitrum One. It is used to reward nodes and AI agents in the HyperAGI inference network and to cover gas fees for AI agent inference. This ensures every computation is measurable while also serving as the settlement currency between on-chain AI agents and humans.

Laman Web Rasmi:
https://www.hyperagi.ai/

Tokenomik HyperAGI (HYPT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik HyperAGI (HYPT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token HYPT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token HYPT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik HYPT, terokai HYPT harga langsung token!

HYPT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju HYPT? Halaman ramalan harga HYPT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi