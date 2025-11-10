Tokenomik HyperAGI (HYPT)
HyperAGI is a decentralized network for peer-to-peer electronic intelligence transactions (built on Orbit Layer3 over Arbitrum One), with the vision of building Web3 AGI. It leverages blockchain technology to guarantee the scarcity of human-level electronic intelligence (anti-inflation), as well as the decentralization and freedom of peer-to-peer electronic intelligence exchange.
Inspired by the incentive and consensus mechanisms of the Bitcoin electronic cash network, HyperAGI dynamically adjusts incentive difficulty based on the total inference capacity of AI models across the network (Token Rate), achieving inference performance comparable to centralized AI data centers and meeting the reasoning demands of human-level electronic agent economic activities.
The $HYPT token is an ERC-20 token deployed on Arbitrum One. It is used to reward nodes and AI agents in the HyperAGI inference network and to cover gas fees for AI agent inference. This ensures every computation is measurable while also serving as the settlement currency between on-chain AI agents and humans.
Tokenomik HyperAGI (HYPT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik HyperAGI (HYPT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token HYPT yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token HYPT yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
HYPT Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju HYPT? Halaman ramalan harga HYPT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
