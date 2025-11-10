Hyperbeat LST Vault Harga Hari Ini

Harga langsung Hyperbeat LST Vault (LSTHYPE) hari ini ialah $ 42.31, dengan 2.31% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LSTHYPE kepada USD penukaran adalah $ 42.31 setiap LSTHYPE.

Hyperbeat LST Vault kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 63,564,871, dengan bekalan edaran sebanyak 1.50M LSTHYPE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LSTHYPE didagangkan antara $ 40.52 (rendah) dan $ 42.48 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 51.2, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 35.22.

Dalam prestasi jangka pendek, LSTHYPE dipindahkan +1.10% dalam sejam terakhir dan -1.15% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Hyperbeat LST Vault (LSTHYPE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 63.56M$ 63.56M $ 63.56M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 63.56M$ 63.56M $ 63.56M Bekalan Peredaran 1.50M 1.50M 1.50M Jumlah Bekalan 1,499,052.039560839 1,499,052.039560839 1,499,052.039560839

