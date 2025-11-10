Hyperbeat Ultra HYPE Harga Hari Ini

Harga langsung Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) hari ini ialah $ 42.41, dengan 2.62% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HBHYPE kepada USD penukaran adalah $ 42.41 setiap HBHYPE.

Hyperbeat Ultra HYPE kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 39,848,105, dengan bekalan edaran sebanyak 938.91K HBHYPE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HBHYPE didagangkan antara $ 40.66 (rendah) dan $ 42.45 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 60.1, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 29.65.

Dalam prestasi jangka pendek, HBHYPE dipindahkan +0.95% dalam sejam terakhir dan -0.64% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 39.85M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 39.85M Bekalan Peredaran 938.91K Jumlah Bekalan 938,944.8321972062

