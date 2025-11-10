Hyperbeat USDT Harga Hari Ini

Harga langsung Hyperbeat USDT (HBUSDT) hari ini ialah $ 1.077, dengan 0.89% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HBUSDT kepada USD penukaran adalah $ 1.077 setiap HBUSDT.

Hyperbeat USDT kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 81,110,850, dengan bekalan edaran sebanyak 75.23M HBUSDT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HBUSDT didagangkan antara $ 1.072 (rendah) dan $ 1.088 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.27, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.701228.

Dalam prestasi jangka pendek, HBUSDT dipindahkan -0.49% dalam sejam terakhir dan -0.30% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Hyperbeat USDT (HBUSDT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 81.11M$ 81.11M $ 81.11M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 81.11M$ 81.11M $ 81.11M Bekalan Peredaran 75.23M 75.23M 75.23M Jumlah Bekalan 75,234,429.39431745 75,234,429.39431745 75,234,429.39431745

Had Pasaran semasa Hyperbeat USDT ialah $ 81.11M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HBUSDT ialah 75.23M, dengan jumlah bekalan sebanyak 75234429.39431745. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 81.11M.