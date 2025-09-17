HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00385002$ 0.00385002 $ 0.00385002 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.93% Perubahan Harga (1D) -0.41% Perubahan Harga (7D) -2.22% Perubahan Harga (7D) -2.22%

HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HYPR∞ didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HYPR∞ sepanjang masa ialah $ 0.00385002, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HYPR∞ telah berubah sebanyak -0.93% sejak sejam yang lalu, -0.41% dalam 24 jam dan -2.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 21.69K$ 21.69K $ 21.69K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.69K$ 21.69K $ 21.69K Bekalan Peredaran 998.68M 998.68M 998.68M Jumlah Bekalan 998,679,659.406563 998,679,659.406563 998,679,659.406563

Had Pasaran semasa HYPERBOREAL INFINITY ialah $ 21.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HYPR∞ ialah 998.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998679659.406563. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.69K.