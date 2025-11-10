HyperChainX Harga Hari Ini

Harga langsung HyperChainX (HPX) hari ini ialah $ 0.00515161, dengan 0.62% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HPX kepada USD penukaran adalah $ 0.00515161 setiap HPX.

HyperChainX kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,138,229, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B HPX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HPX didagangkan antara $ 0.00503615 (rendah) dan $ 0.00518384 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00972126, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003694.

Dalam prestasi jangka pendek, HPX dipindahkan +0.70% dalam sejam terakhir dan -24.65% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

HyperChainX (HPX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.14M$ 5.14M $ 5.14M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.14M$ 5.14M $ 5.14M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa HyperChainX ialah $ 5.14M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HPX ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.14M.