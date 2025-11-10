Tokenomik HyperChainX (HPX)
HyperChainX (HPX) Maklumat
HYPER is currently trading at $.00041 with MCAP of $ 411,463
Hyper is inspired from Great Jugi Tandon https://medium.com/@Hyperchainx/jugi-tandon-nfts-the-inventor-of-the-double-sided-floppy-drive-7d937705b3ed Bridging the Gap between Blockchain & Gaming NFTS and blockchains are the future of gaming, we at HyperChainX are providing a tailored NFT marketplace and gaming platform. Built by gamers. Upcoming "Hypertron” NFT Collection We are proud to announce that our "Hypertron” NFT collection will be available soon on our marketplace. The utility behind this collection is that your able to STAKE your NFT to EARN from every transaction made on our marketplace. Whitelist spots and a affiliate program will be available for this presale soon! In the rising crypto gaming industry there is a need for a fully dedicated NFT marketplace that is focussing on the culture, history and its future! We at HyperChainX know what our targeted audience is and we follow the trends. Thats why we are the best marketplace for creators and collectors in the gaming niche. We have all the ingredients that the game needs! The launchpad is designed to give NFT collection creators all the opportunities to create a successful launch. We have it all; custom mystery boxes, whitelisting options, free claims, NFT contract creation support and an affiliate marketing program that will boost the sales. Upcoming "Hypertron” NFT Collection We are proud to announce that our "Hypertron” NFT collection will be available soon on our marketplace. The utility behind this collection is that your able to STAKE your NFT to EARN from every transaction made on our marketplace.
Tokenomik HyperChainX (HPX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik HyperChainX (HPX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token HPX yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token HPX yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik HPX, terokai HPX harga langsung token!
