Hyperion Staked Aptos Harga Hari Ini

Harga langsung Hyperion Staked Aptos (STAPT) hari ini ialah $ 3.73, dengan 5.84% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa STAPT kepada USD penukaran adalah $ 3.73 setiap STAPT.

Hyperion Staked Aptos kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,305,220, dengan bekalan edaran sebanyak 211.50K STAPT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, STAPT didagangkan antara $ 3.41 (rendah) dan $ 3.73 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 6.5, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 2.79.

Dalam prestasi jangka pendek, STAPT dipindahkan +1.56% dalam sejam terakhir dan -2.83% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Hyperion Staked Aptos (STAPT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 83.27M$ 83.27M $ 83.27M Bekalan Peredaran 211.50K 211.50K 211.50K Jumlah Bekalan 12,471,965.3218714 12,471,965.3218714 12,471,965.3218714

