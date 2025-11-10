BursaDEX+
Harga Hyperlauncher langsung hari ini ialah 0.01939418 USD.LAUNCH modal pasaran ialah 981,317 USD. Jejaki masa nyata LAUNCH kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Hyperlauncher Logo

Hyperlauncher Harga (LAUNCH)

Tidak tersenarai

1 LAUNCH ke USD Harga Langsung:

$0.01939418
$0.01939418
+0.90%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Hyperlauncher (LAUNCH) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:35:25 (UTC+8)

Hyperlauncher Harga Hari Ini

Harga langsung Hyperlauncher (LAUNCH) hari ini ialah $ 0.01939418, dengan 0.90% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LAUNCH kepada USD penukaran adalah $ 0.01939418 setiap LAUNCH.

Hyperlauncher kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 981,317, dengan bekalan edaran sebanyak 50.60M LAUNCH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LAUNCH didagangkan antara $ 0.01921988 (rendah) dan $ 0.01939423 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.980333, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00728531.

Dalam prestasi jangka pendek, LAUNCH dipindahkan +0.91% dalam sejam terakhir dan -0.60% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Hyperlauncher (LAUNCH) Maklumat Pasaran

$ 981.32K
$ 981.32K

--
--

$ 981.32K
$ 981.32K

50.60M
50.60M

50,598,544.2945287
50,598,544.2945287

Had Pasaran semasa Hyperlauncher ialah $ 981.32K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LAUNCH ialah 50.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 50598544.2945287. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 981.32K.

Hyperlauncher Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01921988
$ 0.01921988
24J Rendah
$ 0.01939423
$ 0.01939423
24J Tinggi

$ 0.01921988
$ 0.01921988

$ 0.01939423
$ 0.01939423

$ 0.980333
$ 0.980333

$ 0.00728531
$ 0.00728531

+0.91%

+0.90%

-0.60%

-0.60%

Hyperlauncher (LAUNCH) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Hyperlauncher kepada USD adalah $ +0.0001738.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Hyperlauncher kepada USD adalah $ +0.0316217741.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Hyperlauncher kepada USD adalah $ +0.0231100447.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Hyperlauncher kepada USD adalah $ -0.0053278407272064.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001738+0.90%
30 Hari$ +0.0316217741+163.05%
60 Hari$ +0.0231100447+119.16%
90 Hari$ -0.0053278407272064-21.55%

Ramalan Harga untuk Hyperlauncher

Hyperlauncher (LAUNCH) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LAUNCH pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Hyperlauncher (LAUNCH) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Hyperlauncher berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Hyperlauncher yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk LAUNCH ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Hyperlauncher Ramalan Harga.

Apakah itu Hyperlauncher (LAUNCH)

Hyperlauncher is an App Attention Arena - Where Apps Compete, Creators Influence, and You Bet on the Best.

Built by Grail — shipped faster than any dev team.

Hyperlauncher is an app attention arena, powered by Grail.computer—an in-browser workspace where solo builders use AI agents to plan, build, and ship full-stack apps.

Dream it. Describe it. Deploy it. Grail takes your idea and builds apps or completes any tasks for you, autonomously - faster than any dev team or person ever could.

Launch and showcase your apps built on Grail. Get traction through a crypto-native game designed to reward virality.

Apps compete for attention. Speculators bet on momentum. Social signals drive outcomes. LAUNCH fuels the game. The crowd decides who breaks through.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Hyperlauncher (LAUNCH) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hyperlauncher

Berapakah nilai 1 Hyperlauncher pada tahun 2030?
Jika Hyperlauncher berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Hyperlauncher berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:35:25 (UTC+8)

Hyperlauncher (LAUNCH) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Hyperlauncher

