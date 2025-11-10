Hyperlauncher Harga Hari Ini

Harga langsung Hyperlauncher (LAUNCH) hari ini ialah $ 0.01939418, dengan 0.90% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LAUNCH kepada USD penukaran adalah $ 0.01939418 setiap LAUNCH.

Hyperlauncher kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 981,317, dengan bekalan edaran sebanyak 50.60M LAUNCH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LAUNCH didagangkan antara $ 0.01921988 (rendah) dan $ 0.01939423 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.980333, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00728531.

Dalam prestasi jangka pendek, LAUNCH dipindahkan +0.91% dalam sejam terakhir dan -0.60% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Hyperlauncher (LAUNCH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 981.32K$ 981.32K $ 981.32K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 981.32K$ 981.32K $ 981.32K Bekalan Peredaran 50.60M 50.60M 50.60M Jumlah Bekalan 50,598,544.2945287 50,598,544.2945287 50,598,544.2945287

Had Pasaran semasa Hyperlauncher ialah $ 981.32K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LAUNCH ialah 50.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 50598544.2945287. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 981.32K.