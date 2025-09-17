Lagi Mengenai MHYPE

Hyperpie Staked mHYPE Logo

Hyperpie Staked mHYPE Harga (MHYPE)

Tidak tersenarai

1 MHYPE ke USD Harga Langsung:

$55.12
$55.12$55.12
+1.80%1D
mexc
USD
Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 23:39:56 (UTC+8)

Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 53.87
$ 53.87$ 53.87
24J Rendah
$ 55.74
$ 55.74$ 55.74
24J Tinggi

$ 53.87
$ 53.87$ 53.87

$ 55.74
$ 55.74$ 55.74

$ 57.58
$ 57.58$ 57.58

$ 31.31
$ 31.31$ 31.31

-0.16%

+1.87%

-0.19%

-0.19%

Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) harga masa nyata ialah $55.12. Sepanjang 24 jam yang lalu, MHYPE didagangkan antara $ 53.87 rendah dan $ 55.74 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MHYPE sepanjang masa ialah $ 57.58, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 31.31.

Dari segi prestasi jangka pendek, MHYPE telah berubah sebanyak -0.16% sejak sejam yang lalu, +1.87% dalam 24 jam dan -0.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) Maklumat Pasaran

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 37.95K
$ 37.95K$ 37.95K

$ 55.09B
$ 55.09B$ 55.09B

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Hyperpie Staked mHYPE ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 37.95K. Bekalan edaran MHYPE ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 55.09B.

Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Hyperpie Staked mHYPE kepada USD adalah $ +1.012.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Hyperpie Staked mHYPE kepada USD adalah $ +14.7152596240.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Hyperpie Staked mHYPE kepada USD adalah $ +12.8795982640.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Hyperpie Staked mHYPE kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +1.012+1.87%
30 Hari$ +14.7152596240+26.70%
60 Hari$ +12.8795982640+23.37%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE)

Hyperpie is an integrated DeFi ecosystem built by Magpie, designed to provide HYPE liquid staking, a MEME Launchpad, and a MEME DEX for onchain trading within the Hyperliquid network. As a multi-functional platform, Hyperpie enables users to stake HYPE tokens and receive mHYPE, a liquid staked asset that accrues value over time. Additionally, Hyperpie provides a permissionless MEME launchpad for fair token distributions and a dedicated MEME DEX, creating a seamless and efficient trading environment. Through its innovative approach, Hyperpie enhances user participation, liquidity, and governance, driving sustainable growth in the Hyperliquid ecosystem.

Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) Sumber

Laman Web Rasmi

Hyperpie Staked mHYPE Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hyperpie Staked mHYPE.

Semak Hyperpie Staked mHYPE ramalan harga sekarang!

MHYPE kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE)

Memahami tokenomik Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MHYPE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE)

Berapakah nilai Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) hari ini?
Harga langsung MHYPE dalam USD ialah 55.12 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MHYPE ke USD?
Harga semasa MHYPE ke USD ialah $ 55.12. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Hyperpie Staked mHYPE?
Had pasaran untuk MHYPE ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MHYPE?
Bekalan edaran MHYPE ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MHYPE?
MHYPE mencapai harga ATH sebanyak 57.58 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MHYPE?
MHYPE melihat harga ATL sebanyak 31.31 USD.
Berapakah jumlah dagangan MHYPE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MHYPEialah $ 37.95K USD.
Adakah MHYPE akan naik lebih tinggi tahun ini?
MHYPE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MHYPEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
