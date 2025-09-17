Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 53.87 $ 53.87 $ 53.87 24J Rendah $ 55.74 $ 55.74 $ 55.74 24J Tinggi 24J Rendah $ 53.87$ 53.87 $ 53.87 24J Tinggi $ 55.74$ 55.74 $ 55.74 Sepanjang Masa $ 57.58$ 57.58 $ 57.58 Harga Terendah $ 31.31$ 31.31 $ 31.31 Perubahan Harga (1J) -0.16% Perubahan Harga (1D) +1.87% Perubahan Harga (7D) -0.19% Perubahan Harga (7D) -0.19%

Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) harga masa nyata ialah $55.12. Sepanjang 24 jam yang lalu, MHYPE didagangkan antara $ 53.87 rendah dan $ 55.74 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MHYPE sepanjang masa ialah $ 57.58, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 31.31.

Dari segi prestasi jangka pendek, MHYPE telah berubah sebanyak -0.16% sejak sejam yang lalu, +1.87% dalam 24 jam dan -0.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 37.95K$ 37.95K $ 37.95K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 55.09B$ 55.09B $ 55.09B Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Hyperpie Staked mHYPE ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 37.95K. Bekalan edaran MHYPE ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 55.09B.