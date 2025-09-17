Hyperpigmentation ($HYPER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01680018 $ 0.01680018 $ 0.01680018 24J Rendah $ 0.01806658 $ 0.01806658 $ 0.01806658 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01680018$ 0.01680018 $ 0.01680018 24J Tinggi $ 0.01806658$ 0.01806658 $ 0.01806658 Sepanjang Masa $ 0.02977547$ 0.02977547 $ 0.02977547 Harga Terendah $ 0.00199354$ 0.00199354 $ 0.00199354 Perubahan Harga (1J) +0.19% Perubahan Harga (1D) +0.09% Perubahan Harga (7D) +25.01% Perubahan Harga (7D) +25.01%

Hyperpigmentation ($HYPER) harga masa nyata ialah $0.01759563. Sepanjang 24 jam yang lalu, $HYPER didagangkan antara $ 0.01680018 rendah dan $ 0.01806658 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $HYPER sepanjang masa ialah $ 0.02977547, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00199354.

Dari segi prestasi jangka pendek, $HYPER telah berubah sebanyak +0.19% sejak sejam yang lalu, +0.09% dalam 24 jam dan +25.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hyperpigmentation ($HYPER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.60M$ 17.60M $ 17.60M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.60M$ 17.60M $ 17.60M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Hyperpigmentation ialah $ 17.60M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $HYPER ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.60M.